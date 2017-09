Sassi contro bus Atac: danni a tre vetture. Autisti sotto choc

Tre autobus Atac danneggiati da sassi scagliati contro i vetri, sia laterali che frontali. Tre episodi successi tra via Luigi Candoni e via Isacco Newton, in zona Muratella e Magliana. Non sono i primi casi e non saranno, purtroppo, gli ultimi. A denunciare i fatti è la leader del sindacato Cambia-menti m410 Micaela Quintavalle che su Facebook posta le foto dell'accaduto.

Intorno alle 23:30 circa le vetture 6107 Mercedes e 3188 Citelis sono state completamente danneggiate. Uno, il Mercedes, è stato colpito con un sasso della grandezza di una mano dal lato autista e stava rientrando al deposito di Magliana. Il Citelis era in uscita e doveva effettuare la prima partenza di n5. Perse quattro corse. Entrami in fatti all'altezza del campo nomadi di via Candoni.

Poi un terzo fatto, questa volta in via Isacco Newton, con undanneggiato lateralmente. Sotto choc gli autisti Atac come testimonia Quintavalle a RomaToday che denuncia: "Sono anni che i colleghi rischiano la vita. I lavoratori hanno il terrore di rientrare o uscire con i bus. Hanno mogli a casa angosciate che temono gli capiti qualcosa di male. Aspettiamo il morto per intervenire?".