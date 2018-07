Ostia Antica: sassaiola contro autobus in marcia, danni a 4 vetture

Una vera e propria sassaiola contro quattro autobus in marcia. E' successo all'altezza di via Guido Calza, ad Ostia Antica, intorno alle 5 del mattino di sabato 14 luglio. Le pietre lanciate ad altezza uomo hanno colpito frontalmente le vetture in marcia danneggiando i parabrezza.

Illesi i conducenti Atac che stavano effettuando il collegamento dal deposito al capolinea di Ostia alla stazione Lido Centro. Secondo le loro testimonianze a lanciare i sassi sarebbero stati un gruppo di ragazzi 'sbucati' dal lato di via dei Romagnoli. Sul posto le forze dell'ordine che stanno indagando sui fatti.

"Poi ditemi che non si rischia la propria incolumità ogni giorno", il commento di Micaela Quintavalle, leader del Movimento M410, a rischio licenziamento per le sue dichiarazioni nel corso di un'intervista a Le Iene.

Non è la prima volta che le vetture Atac vengono fatte oggetto di lancio di pietre. A Torrevecchia l'ultimo caso due mesi fa. Prima ancora a Montemario con quattro episodi in 20 giorni avevano fatto scattare l'allarme. Danneggiamenti a macchia di leopardo.

Da via Pasquale II, a via Federico Borromeo e passando in via Mattia Battistini. Sempre nello stesso quartiere il 27 settembre del 2017, fu invece il bus 985 ad essere preso di mira. I sospetti che possa trattarsi di una 'banda del sasso' ci sono.

Di recente, invece, il sindacato Orsa aveva chiesto lo stop degli autobus in un'altra zona di Roma, in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca. Motivo: le sassaiole contro i mezzi pubblici. Precedenti episodi anche a Tor Tre Teste, poi in zona Valle Aurelia, prima ancora a Magliana.