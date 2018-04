Tor Tre Teste: sassi contro autobus Atac, vetri infranti. Illesi i passeggeri

Paura per i passeggeri dell'autobus Atac 556 e per il conducente del mezzo che transitava ieri sera in via Raimondo Targetti a Tor Tre Teste. Ignoti, intorno alle 21 circa, hanno lanciato tre sassi contro il bus dell'azienda di trasporti romana danneggiando due vetri laterali ed il montante di sostegno.

Tre sassi contro bus Atac 556

Ad accorgersi della scena è stato lo stesso autista che ha allertato subito il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo Casilina. Secondo i primi riscontri i tre malintenzionati hanno lanciato le pietre contro il mezzo in corsa. L'impatto violento ha quindi causato "l'esplosione" dei vetri.

Illesi passeggeri e autista Atac

Illesi, ma sotto choc, i venti passeggeri a bordo. Non ha riportato ferite neanche il conducente dell'autobus Atac. I militari, dopo aver ascoltato i testimoni, hanno avviato le indagini. Non è il primo episodio del genere. L'ultimo fatto in zona Valle Aurelia, prima ancora a Magliana.