Caposquadra Ama aggredito, sampietrino contro l'auto aziendale

Si sono avvicinati ad una vettura Ama e hanno lanciato un sampietrino contro l'auto del caposquadra della zona. E' successo ieri sera in via Monte Cucco, al Trullo, intorno alle 22:30.

A denunciare il fatto la sigla sindacale FP Cgil: "Un ennesimo fatto allarmante. Il clima che si respira attorno agli operatori di Ama è pesantissimo e ci obbliga a trovate misure efficaci per garantire l'incolumità di chi opera in condizioni già troppo difficili. Ha la nostra solidarietà".

L'aggressione è stata fatta da parte di due persone non identificate. Il tutto è avvenuto dentro gli spazi aziendali, in una zona che "ha margini di sicurezza troppo bassi, l'area è troppo grande e una parte dello stabile è in stato abbandono", secondo i sindacati.