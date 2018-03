Sassi contro le auto in corsa: la truffa dello specchietto sulla A24

Sassi alle auto in transito sulla A24 e poi intimavano ai conducenti di fermarsi, facendo credere loro di aver urtato e danneggiato lo specchietto del loro veicolo. Due truffatori, un 28enne romano e un 22enne appartenente ad una famiglia rom di origini abruzzesi, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone.

I Carabinieri li hanno bloccati sul tratto autostradale Roma-L'Aquila, in zona Casalbertone, dove poco prima avevano tentato di raggirare un 56enne di Albano Laziale che viaggiava a bordo della sua auto e che, intuite le intenzioni dei due complici, ha contattato il 112.

Intervenuti, i Carabinieri hanno bloccato i malviventi che, alla vista dei militari, hanno tentato di disfarsi di altri sassi che avevano al seguito, pronti da utilizzare. Nella loro auto, una berlina di lusso poi sequestrata, i Carabinieri hanno rinvenuto anche una mazza da baseball. La successiva perquisizione nelle loro abitazioni, ha permesso ai Carabinieri di sequestrare, a casa del 22enne, una decina di dosi di hashish e denaro contante.

Le attente e immediate indagini dei Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno permesso di accertare il coinvolgimento degli arrestati in un altro tentativo di truffa, avvenuto sullo stesso tratto autostradale lo scorso 4 marzo, ai danni di un 28enne de L’Aquila, che, convocato in caserma, ha riconosciuto i truffatori mediante individuazione fotografica.

Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di tentata truffa in concorso e detenzione di sostanze stupefacenti.