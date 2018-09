Sassi dal cavalcavia del Muro Torto: danneggiate alcune auto

Sassi sulle auto dal cavalcavia del Muro Torto. A rimanere danneggiate alcune vetture che procedevano sulla strada in direzione Castro Pretorio. La chiamata ai soccorritori "per caduta calcinacci" intorno all'1:30 dal cavalcavia di corso d'Italia, a Villa Borghese. Sul posto sono quindi interventi gli agenti della Polizia di Stato e del II Gruppo Parioli (ex Sapienza) della Polizia Locale di Roma Capitale assieme ai vigili del fuoco.

Sassi dal cavalcavia del Muro Torto

Intervenuti sul posto gli agenti hanno trovato alcuni automobilisti fermi con le vetture danneggiate. I conducenti delle auto danneggiate da hanno riferito di un lancio di sassi dal cavalcavia. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Resta da accertare se si sia trattato di un lancio di sassi volontario dal sovrastante cavalcavia di Villa Borghese o se siano caduti dei calcinacci dal tunnel.

Sassi cavalcavia corso d'Italia

Al momento dell'accaduto i testimoni hanno riferito che nella galleria c'era scarsa illuminazione. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona per verificare eventuali responsabilità nel lancio di sassi. Gli automobilisti hanno poi sporto denuncia in commissariato.