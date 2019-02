Via Candoni: sassi contro bus Roma Tpl, distrutto il vetro del conducente

Il rumore di vetri infranti, ancora una volta. Un autobus danneggiato all'altezza di via Candoni, ancora una volta. Ennesimo episodio di vandalismo contro i mezzi pubblici di Roma che circolano nei pressi della baraccopoli. E' successo ieri mattina quando un bus della linea della Roma Tpl è stato centrato da un sasso, mentre stava transitando proprio in via Candoni.

La pietra ha infranto il vetro, dal lato guida, proprio dove si trova il conducente che fortunatamente è rimasto illeso. E' stato lo stesso autista a chiamare i Carabinieri, giunti sul posto con i militari del Nucleo Radiomobile. Le indagini per rintracciare il responsabile del gesto sono condotte dai carabinieri della stazione Roma Torrino Nord. L'ultimo episodio simile risale a gennaio scorso.