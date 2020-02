Sassi contro il bus, distrutto il parabrezza: paura per il conducente

Hanno tirato sassi contro l'autobus della linea Roma Tpl 404 e poi sono fuggiti via. A dare l'allarme è stato il conducente del mezzo che, nonostante lo choc, ha allertato il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto, in via Crescenzo Conte in Sabina a Guidonia, periferia est di Roma, i carabinieri della stazione di Settecamini.

Secondo quanto ricostruito, nella mattinata di venerdì 7 febbraio, ignoti hanno lanciato le pietre urlando insulti al conducente della Roma Tpl distruggendo il finestrino della vettura, nella parte anteriore sinistra, proprio davanti al posto guida. Fortunatamente le schegge del parabrezza rotto non hanno colpito il conducente. Il mezzo, in quel momento, era vuoto.