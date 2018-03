Sassi contro bus Cotral: passeggeri fermano due 15enni. Danni per oltre mille euro

Hanno lanciato sassi contro un autobus Cotral, distruggendo la vetrata della porta centrale e poi si sono nascosti dietro una siepe. A fermarli i passeggeri del bus. E' successo oggi, intorno alle 9:30, in via Tiburtina, all'altezza della fermata Pentagono di Guidonia. Autori del gesto due quindicenni.

L'autobus, partito dalla stazione Ponte Mammolo, stava raggiungendo Tivoli. Poi, alla fermata, un forte rumore di vetri infranti. Immediata la reazione dell'autista Cotral che ha fermato il mezzo e di due passeggeri che hanno individuato dietro una siepe e bloccato i giovani mentre il conducente allertava il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto i Carabinieri del comando di Tivoli Terme che hanno preso in consegna i due 15enni e portati in caserma. Ingenti i danni per l'autobus, almeno 1000 euro secondo le stime di Cotral che ringrazia l'autista ed i passeggeri per essere prontamente intervenuti. L'azienda di trasporti presenterà una denuncia. L'autobus, fino alla completa riparazione, resterà fuori uso.