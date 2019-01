Via Candoni: sassi contro i bus, danneggiati quattro mezzi pubblici

Sassi contro i bus Roma Tpl ed Atac in entrata ed uscita dal deposito di via Luigi Candoni, alla Muratella. È accaduto a più riprese nella giornata di mercoledì 16 gennaio, prima intorno alle 19:30 e poi poco dopo le 21:30. Quattro i mezzi pubblici raggiunti dal lancio di pietre. Con a bordo solo gli autisti nessuno è rimasto ferito ma i mezzi pubblici sono rimasti danneggiati.

Come riferito dai conducenti agli agenti di polizia del commissariato San Paolo intervenuti dopo la chiamata al NUE 112, i lanci di sassi e pietre sarebbero stati effettuati da persone ignote, non viste dagli autisti, a più riprese, prima contro due bus in uscita dal deposito della Muratella e poi contro altrettanti autobus in entrata in via Luigi Candoni, dove sussiste una grande baraccopoli.

Non è la prima volta che i bus vengono danneggiati da lanci di sassi e pietre in via Candoni, copione simile si era palesato anche in passato, come nel giugno del 2016, ma anche l'anno dopo (ad agosto e settembre) e due volte nel 2018 (a febbraio e luglio).

"E vai col mambo, sassaiola serale a via candoni colpiti un bus di Roma Tpl e altri Atac - scrive su twitter un autista postando la foto di un vetro danneggiato -. Far convivere un campo rom ed un deposito dovrebbe essere chiaro che non è possibile".

