Lanciano sasso infrangendo il finestrino, paura sul bus 985

Tanta apprensione ma per fortuna nessun ferito. E' quanto hanno vissuto i passeggeri del bus della linea 985 quando uno dei finestrini del mezzo pubblico è andato distrutto dopo essere stato colpito con un sasso. E' accaduto intorno alle 21:30 di sabato 23 settembre a Primavalle. A lanciare la pietra, secondo quanto riferito dai testimoni alle forze dell'ordine, una ragazza che si trovava in compagnia di altri due giovani in via Mattia Battistini.

Sasso contro il bus 985

In particolare i tre, due uomini ed una donna, si trovavano in strada, all'altezza del civico 197 di via Battistini. Qui, al momento del passaggio dell'autobus della linea Roma Tpl, la ragazza ha lanciato un sasso contro il mezzo pubblico infrangendo uno dei vetri laterali dello stesso. Andato in mille pezzi le schegge di vetro non hanno ferito nessuno dei passeggeri che si trovavano a bordo del 985.

Bus richiamato in deposito

Danneggiato il mezzo pubblico sono state quindi allertate le forze dell'ordine con l'arrivo sul posto degli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Primavalle. Ascoltati i testimoni gli investigatori hanno raccolto informazioni sui tre ragazzi, fuggiti subito dopo aver infranto il finestrino del 985. Impossibilitato a proseguire la sua corsa il bus è dovuto rientrare in deposito interrompendo la propria corsa. Ricercati i tre, restano da accertare le cause.