Tor Bella Monaca: sassi contro bus Atac, danni a tre vetture in 30 minuti. Ferita una passeggera

Ancora sassi contro autobus Atac. Questa volta lo scenario è quello di Tor Bella Monaca dove, in 30 minuti, tre mezzi pubblici sono stati danneggiati. Coninvolte le vetture delle linee 20, 058 e 059. E' successo tra le 18:30 e le 19 di venerdì 20 aprile. Siamo in via dell'Archeologia.

Ferita lievemente una passeggera

Danni procurati da ignoti che hanno lanciato sassi, rinvenuti successivamente, contro i bus. Infranti due vetri posteriori su due autobus, mentra il terzo è stato danneggiato lateralmente. Illesi gli autisti. Una ragazza, invece, scesa a via Biscarra, si è accorta di avere lievi ferite a un braccio.

Sassi contro autobus: indaga la Polizia

A notare il sangue il padre della giovane che, nonostante le ferite, non ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Sulla vicenda ingata la Polizia con il Commissariato Casilino. Non è il primo episodio del genere. Gli ultimi fatti a Tor Tre Teste, poi in zona Valle Aurelia, prima ancora a Magliana.