Castel Romano: sassi contro le auto in transito sulla Pontina

"Dei ragazzini stanno lanciando sassi contro le auto in transito sulla Pontina". Sono due le chiamate arrivate al NUE 112 nella tarda mattinata di mercoledì 13 novembre dalla SR148. Siamo all'altezza della baraccopoli di Castel Romano, direzione della Capitale.

Ricevuta la segnalazione sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che non hanno trovato né automobilisti con le vetture danneggiate né tantomeno i "ragazzini" segnalati nella precedente allerta alle forze dell'ordine.

Un episodio non nuovo quello del lancio di sassi contro le auto in transito all'altezza della favela del IX Municipio Eur. In passato si erano infatti registrati altri casi con danneggiamenti ai vetri delle auto.

In talune circostanze le forze dell'ordine hanno poi appurato come il lancio di pietre e sassi servisse per far fermare gli automobilisti danneggiati e poi rapinarli, aspetto che ha presumibilmente spinto le ultime vittime a non fermarsi sulla SR148 forse per il timore di essere preda di questo tipo di reati.