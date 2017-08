Sgombero occupazione Cinecittà: sassi dal tetto contro le auto dei vigili

Un fitto lancio di oggetti in strada dal tetto dello stabile dove si erano barricati prima dello sgombero. E' quanto accaduto stamattina ai mezzi dei vigili urbani e dei vigili del fuoco intervenuti a Cinecittà dove era in corso lo sgombero di una palazzina occupata in via Umberto Quintavalle.

Lunotto posteriore in frantumi

Numerosi i sassi lanciati dal tetto dello stabile con una delle auto della Polizia Locale, appartenente al VII Gruppo Tuscolano, che ha riportato gravi danni alla carrozzeria con il lunotto posteriore poi andato in frantumi. L'allontanamento immediato degli agenti ha evitato il peggio. Al momento sono in corso indagini per identificare gli autori del gesto.

"Gesto gravissimo"

"E’ inaccettabile che nostre pattuglie vengano prese di mira con un lancio di sassi - ha commentato il Comandante generale, Diego Porta -. E’ un gesto gravissimo, che mette a repentaglio la vita di agenti al servizio della collettività. Identificheremo e denunceremo i responsabili".

Undici arresti

Una mattinata di tensioni quella vissusta nel complesso di Cinecittà Due occupato da un centinaio di persone, tra cui numerosi stranieri di origine sudamericana ed africana. Come comunica la Questura di Roma "Al termine delle operazioni, a cui ha partecipato anche personale dell’Arma dei Carabinieri, e Guardia di Finanza sono state denunciate 37 persone ed 11 arrestati per aver aggredito con violenza gli operatori. Nessuno è rimasto ferito".