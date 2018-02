Sassi contro l'ambulanza: era intervenuta al campo rom per soccorrere una donna

Sassaiola contro l'ambulanza del 118 intervenuta nella baraccopoli de La Barbuta in seguito ad una chiamata per soccorrere una donna rimasta ferita in seguito ad una caduta accidentale. All'arrivo in via di Ciampino l'automedica è stata però fatta bersaglio di un lancio di sassi, con le pietre che hanno danneggiato il vetro posteriore e quello laterale sinistro. E' accaduto intorno alle 22:00 di ieri 6 febbraio.

Sassi contro ambulanza al campo rom La Barbuta

Raggiunta dagli oggetti lanciati da alcuni ospiti del campo rom posto al confine tra i Comuni di Roma e Ciampino, sul posto era presente una pattuglia di agenti della polizia locale di Roma Capitale. Chiesto ausilio al 112, in via di Ciampino sono poi intervenuti anche gli agenti di polizia del commissariato di Albano Laziale. A parte i danni e la paura, nessuno è rimasto ferito. Ignoti al momento gli autori del lancio di sassi.