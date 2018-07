Sassaiola in via Luigi Candoni: in frantumi i vetri di tre autobus Atac

Una fitta sassaiola contro gli autobus che si trovano nel deposito Atac di via Luigi Candoni. Sono tre i mezzi pubblici danneggiati dal lancio di pietre. I fatti sono accaduti intorno alle 20:00 di domenica 29 luglio nel rimessaggio che si trova in zona Muratella. Pesante la conta dei danni, con 15 fra finestrini e porte laterali danneggiati.

Lancio di sassi al deposito Atac di via Candoni

Ad essere presi di mira, come detto, tre autobus che si trovavano nel deposito adiacente alla baraccopoli. In particolare sono stati distrutti sei vetri ed una porta laterale di due mezzi pubblici e la porta centrale di un terzo bus. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono quindi arrivati gli agenti di polizia. Ascoltate le testimonianze i poliziotti hanno appreso che il lancio di sassi sarebbe stato opera di un gruppo di giovani rom, appostati dietro il muro di cinta della baraccopoli. A parte i danni, nessuno è rimasto ferito.

Il fenomeno del lancio di sassi contro i bus Atac della rimessa di via Candoni non è una novità. Nel corso degli anni sono state decine le vetture danneggiate dalle pietre scagliate contro le stesse sia in transito che parcheggiate nel rimessaggio. ieri sera l'ennesimo episodio. Sul caso indaga la polizia.