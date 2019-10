Paura a bordo: sassaiola contro il bus in servizio carico di passeggeri

Paura a bordo di una bus della linea 719 gestita da Atac, quando i vetri delle porte centrali si sono infranti mentre il mezzo percorreva via Luigi Candoni, in prossimità della baraccopoli situata alla Muratella. E' accaduto intorno alle 18:00 di venerdì 18 ottobre.

La vettura, in servizio e con passeggeri a bordo, si è subito fermata: immediato l'allarme alle forze dell'ordine da parte del conducente del mezzo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato San Paolo e i poliziotti della Scientifica, che hanno escluso l'ipotesi che il mezzo fosse stato raggiunto da colpi di pistola.

I vetri si sarebbero rotti infatti perchè colpiti da alcuni corpi contundenti, presumibilmente sassi come già accaduto diverse volte in passato anche nel vicino deposito Atac di via Candoni, che al momento non sono stati ancora trovati. Nessuno è rimasto ferito. Le indagini sono in corso. Nella zona dell'accaduto non ci sarebbero telecamere.