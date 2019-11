Sassi contro l'ambulanza all'uscita della baraccopoli: distrutto un finestrino

L'ambulanza era appena uscita dalla baraccopoli dove il personale medico era intervenuto per un malore ad una 16enne. Fuori dal perimetro della favela del Municipio Arvalia l'automedica è stata però fatta oggetto di un fitto lancio di sassi con una pietra che ha infranto uno dei finestrini. L'atto vandalico intorno alle 17:00 di giovedì 14 novembre in via Luigi Candoni, alla Muratella.

A chiamare i carabinieri sono stati gli stessi membri dell'equipaggio dell'ambulanza, allontanatosi velocemente dall'area della baraccopoli subito dopo aver visto il finestrino laterale dell'auto medica infrangersi a causa di un sasso lanciatogli contro da ignoti.

Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri della Stazione Torrino Nord e quelli della Compagnia Roma Eur che hanno ascoltato la testimonianza del personale del 118 cominciando le indagini per risalire agli autori del danneggiamento dell'ambulanza. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.