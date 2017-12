Il dramma di Elena Santarelli e dell'ex laziale Corradi: "Nostro figlio è molto malato"

"Il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso", inizia con queste parole, drammatiche anche se alla fine piene di speranza, di Elena Santarelli che attraverso un post pubblicato su Instagram si lascia andare ad uno sfogo in momento delicato, il più difficile, della sua vita.

Un momento che la showgirl di Latina sta vivendo insieme al marito Bernardo Corradi: il figlio Giacomo, di 7 anni, sta male. Sulla diagnosi viene mantenuta la massima riservatezza, ma attraverso Instagram Elena Santarelli ha voluto "dire grazie a tante persone", quelle che le stanno vicino in questa difficile battaglia della vita.

"Ho sempre pensato che quando diventi mamma o papà sei automaticamente impotente - si legge ancora - nel senso che non puoi mai proteggere i tuoi figli da tutto e tutti, che prima o poi la mamma e il papà si sentono disarmati, e così quella sera si è materializzato questo pensiero, una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici ma con cui abbiamo dovuto cominciare a farci l'abitudine. Non voglio entrare nei particolari ma voglio solo dire grazie a tante persone, incominciando dal dottor Marras e a tutta la sua equipe, alla dottoressa Angela Mastronuzzi e a tutto il gruppo di infermieri del Bambin Gesù che amorevolmente ci hanno seguito, al nostro pediatra e amico il Prof. Luigi Giannini, al dott. Savastano che intuì insieme al mio istinto materno che bisognava andare a fondo, a tutta la mia famiglia e a quella di mio marito, ai nostri amici che ci hanno sempre regalato parole di conforto e amore anche quando non avevo voglia di sentire nessuno e sfogavo tutta la mia rabbia contro tutto e tutti, a tutte le mamme che ho conosciuto in quel reparto, ecco solo voi forse avete capito realmente come mi sentivo e come mi sento perché come me ci state passando".

Un pensiero speciale, poi, per la loro secondogenita, Greta, di un anno e mezzo: "Grazie anche a Greta che inconsapevolmente tutti i giorni ci ha strappato dei sorrisi che per qualche istante ci hanno fatto volare via con la mente. Se ho dimenticato qualcuno di importante sappiate che siete tutti nei nostri cuori, che questa battaglia la faremo tutti assieme e sicuro la vinceremo! Energia positiva genera energia positiva e a te Angela voglio prometterti che insieme realizzeremo la ludoteca in reparto. Come disse Benigni 'la vita è bella - life is beautiful' e in quanto tale deve essere vissuta tornando piano piano alla normalità senza paura. Più facile a dirsi che a farsi ma deve essere così anche se la paura prende il sopravvento".

Nel post, infine, l'invito ad aiutare alcune associazioni che sostengono i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. E questo, tra i regali di Natale, è certamente tra i più belli.