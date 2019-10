Minaccia i medici per avere più metadone, al loro no sfascia la sala visite

I Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 45enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di estorsione e danneggiamento aggravato.

L’uomo è entrato nell’ospedale Sant’Eugenio, in piazzale dell’Umanesimo, pretendendo, con atteggiamento minaccioso e violento, la somministrazione di una dose di metadone superiore a quella prevista dal trattamento terapeutico cui era sottoposto.

Al rifiuto del personale sanitario, il 45enne ha dato in escandescenze, ha danneggiato una scrivania e ha lanciato e rotto delle suppellettili di una sala visite. I militari sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo. E' stato poi portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.