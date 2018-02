Teneva la droga "al caldo", 70 dosi di hashish nella stufa: arrestato 20enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: con questa accusa i Carabinieri della Stazione di San Vito Romano, dopo un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato ed arrestato un 20enne del posto.

La piazza di spaccio del 20enne

Nonostante la sua giovane età, il ragazzo aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio nel piccolo centro urbano.

I sospetti dei carabinieri

Il pusher, i cui movimenti erano da tempo seguiti attentamente dai Carabinieri della Stazione di San Vito, che avevano fiutato la sua illecita attività, all’esito di un controllo alla circolazione stradale è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

Droga "al caldo" nella stufa

Le perquisizioni scattate nella sua abitazione hanno consentito di sequestrare circa un etto di hashish - già suddiviso in 70 dosi - ben nascosto in una stufa, un bilancino di precisione, denaro contante e materiale vario per il confezionamento della droga.

Il 20enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.