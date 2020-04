San Pietro, armato di coltello tenta di rapinare un anziano: lui reagisce e schiva i colpi

Ha reagito ad una rapina e poi ha allertato il Numero Unico per le Emergenze. Protagonista della vicenda un 71enne che ha poi potuto contare sul pronto intervento dei carabinieri della Stazione San Pietro che hanno arrestato il malvivente, un 59enne tedesco con l'accusa di tentata rapina aggravata.

Il ladro ha avvicinato il 71enne in largo di Porta Cavalleggeri e sotto la minaccia di un coltello a serramanico ha preteso che gli consegnasse dei soldi. Al rifiuto dell'anziano, il malvivente ha tentato di colpirlo al torace e allo stomaco, senza riuscirvi solo per la repentina reazione, riuscendo a rifugiarsi in un negozio poco distante.

A seguito di richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti e dopo essersi assicurati della buona salute del 71enne, che non ha riportato lesioni, si sono messi alla ricerca del 59enne.

Il rapinatore è stato rintracciato poco distante dal luogo del fatto ed è stato ammanettato. I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il coltello utilizzato e delle grosse forbici che l’aggressore aveva con sé. L'arrestato è stato poi portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.