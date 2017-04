San Lorenzo, tram 19 fuori dai binari: servizio interrotto per mezz'ora

Un tram al centro della carreggiata all'ingresso del tunnel di via dello Scalo di San Lorenzo. Uno svio, in termini tecnici. Un deragliamento, per chi è lontano dalla terminologia tecnica. Non ha registrato per fortuna feriti l'incidente avvenuto questa mattina alle 9.30 a San Lorenzo sul tram 19. In viaggio verso piazza Risorgimento, subito dopo aver imboccato il tunnel di san Lorenzo, la parte posteriore del tram è uscita dai binari.

#info #atac - linee tram 3-19 riattivate intera tratta con residui ritardi dopo intervento tecnico per svio #Roma — infoatac (@InfoAtac) 11 aprile 2017

La foto, pubblicata da RadioColonna, mostra la parte posteriore del tram fuori dai binari. Su twitter Atac conferma l'episodio, parlando di svio e di un intervento tecnico. L'interruzione è durata circa mezz'ora e in strada sono stati mandati dei bus sostitutivi.

Su RadioColonna si legge il racconto di un testimone: "La parte dietro ha iniziato a ruotare ed è uscita dai binari. Fortunatamente due passanti hanno notato il movimento anomalo e hanno avuto la prontezza di spostarsi".