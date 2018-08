Rapinato del trolley, si era distratto a cercare il citofono del B&B

Ha lasciato il trolley un attimo sul marciapiede per cercare il citofono del B&B. Tanto è bastato ad un rapinatore per rubargli la valigia. Un furto andato male per un cittadino algerino di 34 anni, poi rintracciato ed arrestato dai carabinieri. E' accaduto a San Lorenzo dove questa notte i militari della Compagnia Roma Piazza Dante hanno passato al setaccio le vie del quartiere universitario romano per per contrastare fenomeni di illegalità e degrado. Il bilancio delle attività è di 8 persone arrestata, 3 denunciate, 6 attività commerciali sanzionate.

Furto del cellulare in via dello Scalo di San Lorenzo

I Carabinieri hanno arrestato un cittadino algerino di 28 anni e un tunisino di 33, entrambi con precedenti, perché sorpresi a rubare uno telefono cellulare di ultima generazione ad un cittadino del Bangladesh, in via dello Scalo di San Lorenzo. Una cittadina di origini bosniache, 44enne senza fissa dimora, è stata arrestata subito dopo aver rubato il portafoglio in danno di una turista di nazionalità romena.

Ordinanze di custodia cautelare

Altre 2 persone, un 43enne e un 48enne, entrambi romani, sono stati arrestati perché risultati colpiti da ordinanze di misura cautelare degli arresti domiciliari per precedenti reati commessi. Un cittadino del Gambia di 22 anni e un romano di 45, sono stati arrestati perché trovati in possesso di decine di dosi di hashish e marijuana.

Spaccio di droga a San Lorenzo

I Carabinieri hanno anche denunciato tre persone a piede libero per i reati di; detenzione di sostanza stupefacente, evasione dal regime degli arresti domiciliari e inottemperanza al provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Controlli alle attività commerciali

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno anche eseguito numerosi accertamenti agli esercizi commerciali della zona elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 12 mila euro. In via dei Sardi, due minimarket sono stati sanzionati per la violazione dei divieti imposti dall’ordinanza sindacale e dalle disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche; nella stessa strada un altro negozio di vicinato è stato sanzionato per circa 7 mila euro, per aver venduto alcolici, in bottiglie di vetro, oltre l’orario consentito, in violazione dei divieti imposti dall’ordinanza sindacale e dalle disposizioni sulla vendita e somministrazione.

Controlli al ristorante cinese

Inoltre, in un ristorante cinese, i Carabinieri hanno sequestrato 200 chili di prodotti alimentari, per la mancata presenza della documentazione relativa alla tracciabilità della loro origine. Un negozio di alimentari è stato sanzionato per non aver ottemperato all’obbligo di esposizione dell’avviso dell’ordinanza sindacale anti-alcol, tradotto in 4 lingue. Infine in un Bar, i militari hanno riscontrato pessime condizioni igieniche dei locali.

Ordinanza antialcol

I Carabinieri hanno anche sanzionato 16 persone per la violazione dell’ordinanza sindacale perché sorprese a consumare bevande alcoliche sulla pubblica via. Durante l’ingente attività sono state controllate e identificate 110 persone.