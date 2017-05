Lavori alla metro C, il 23 maggio stop all'erogazione dell'acqua

Mancanza d'acqua dalle una di martedì 23 maggio fino all'intera giornata. Lo ha comunicato Acea: secondo quanto riferito, dovranno essere eseguiti dei lavori alla stazione della metro C, nel Municipio VII.

La società, inoltre, ha reso noto che per la durata degli interventi sarà disponibile un servizio con autobotti a piazza Casalmaggiore - in via Cesena angolo con via Taranto - e a piazza Ragusa.

Tra le altre cose, Acea ha sottolineato di "tenere chiusi i rubinetti" durante l'intervento "per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione". Per maggiori informazioni, contattare il numero verde 800130335 oppure visitare il sito www.acea.it.

FONTE AGENZIA DIRE