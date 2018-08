San Giovanni: saccheggia auto in sosta con mamma e papà, presa famiglia di ladri

Rubava nelle auto in sosta in compagnia di mamma e papà. Un'intera famiglia, padre madre e figlia, rispettivamente di 39, 38 e 17 anni, tutti domiciliati presso il campo nomadi di via di Salone, è stata fermata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

I tre sono stati rintracciati e bloccati in piazza di Porta San Giovanni dopo aver rubato vari borsoni, contenenti effetti personali, abiti ed uno smartphone, custoditi nel bagagliaio di un'auto di proprietà di turista, 31enne polacco.

I Carabinieri hanno notato la famiglia di ladri che tentava la fuga a bordo della loro auto sono intervenuti. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

Padre e madre sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo, mentre la figlia è stata trasferita presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.