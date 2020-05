San Giovanni, fermati con dosi di droga in auto: nei guai due fratelli operai

Sono finiti in manette due fratelli operai della provincia di Chieti di 40 e 42 anni, sorpresi dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati notati dai carabinieri, mentre percorrevano via La Spezia a bordo di un'auto; fermati per un controllo, si sono mostrati particolarmente nervosi, atteggiamento che ha spinto i militari ad effettuare un'ispezione all’interno dell’abitacolo.

I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 10 dosi, tra hashish ed eroina e due bilancini di precisione motivo per cui sul loro conto è stata inviata un’informativa in Procura per detenzione ai fini di spaccio.