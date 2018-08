San Giovanni: droga nel trolley trasportata nel quartiere

Passeggiavano con 5 panetti di hashish nel trolley. Due ventenni di origini egiziana sono stati arrestati in zona Esquilino dagli investigatori del commissariato di zona diretto da Giuseppe Moschitta. I due, poi arrestati, stavano trasportando lo stupefacente all’interno di un trolley in viale Carlo Felice.

Inutile il loro tentativo di disfarsi della piccola borsa da viaggio, così come quello di sfuggire all’arresto. È invece un tunisino di 19 anni l'arrestato a via Giolitti. Gli uomini del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis, lo hanno sorpreso mentre, fermo sulla via, offriva "fumo" ai passanti.