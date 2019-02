Panico a San Giovanni: ladro ruba Suv con all'interno una bambina di due anni

Il furto di un'auto, con all'interno una bambina di due anni, e una caccia all'uomo per le vie di Roma. Serata movimentata quella di mercoledì 6 febbraio con i Carabinieri che, supportati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale, hanno rinvenuto una Toyota Rav4 rubata poco prima nella zona di Santa Croce in Gerusalemme. All'interno della vettura la piccola in compagnia di sua nonna, di 69 anni.

I fatti. A dare l'allarme, al gruppo Pics della Polizia Locale, un uomo che, intorno alle 19:30 circa, denunciava il furto di un veicolo. Secondo la testimonianza all'interno dell'auto, una Toyota Rav4 rubata nella zona di piazzale Prenestino, c'erano una bambina di 2 ancora da compiere e sua nonna.

Immediato è scattato l'allarme alla centrale operativa. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, quelli di piazza Dante e gli agenti del Gruppo I Trevi, hanno così iniziato una vera e propria caccia all'uomo ritrovando l'auto nella zona di Santa Croce in Gerusalemme. La nonna e la sua nipotina, all'interno, erano illese. Il personele della Polizia Locale le ha rassicurate immediatamente, prestando assistenza alla signora poi ricoverata in ospedale in forte stato di shock.

Da ladro, invece, nessuna traccia. Secondo la ricostruzione fatta una donna, conducente della vettura, era scena per pochi istanti dal suo suv lasciando il motore acceso e lo sportello aperto. Un ladro, che passava di lì, ne ha quindi approfittato rubando il mezzo, quando ha scoperto che il Rav4 però non era vuoto, l'ha abbandonato fuggendo a piedi e portandosi via la borsa della proprietaria dell'auto. Si indaga per risalire all'identità del malvivente.