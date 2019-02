San Filippo Neri, incendio in un magazzino: non esclusa ipotesi dolosa

Incendio nella notte all'ospedale San Filippo Neri di Roma. Le fiamme hanno interessato la zona spogliatoio donne e magazzini del piano -3 della palazzina D, un locale tecnico non aperto al pubblico. A renderlo noto è l'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.

L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato si è recato sul posto per verificare la situazione e ha incontrato, insieme alla Direzione sanitaria dell'ospedale, i medici e gli infermieri in servizio ringraziandoli per il tempestivo intervento. Sono infatti intervenute immediatamente sia la squadra antincendio e le squadre di vigili del fuoco che non hanno interdetto nessuna area. Non c'è stata alcuna interruzione di servizio e la struttura, grazie all'intervento degli addetti alle pulizie, è pienamente operativa e agibile. Sulle cause dell'incendio "non si esclude la causa dolosa - fa sapere l'assessorato in una nota - si sta procedendo alle opportune verifiche ed eventualmente a sporgere denuncia contro ignoti".