San Cesareo: coltiva cannabis nascosta tra pomodori e piante

Coltivava cannabis nel suo orto, tra pomodori e piante di frutta. Dopo alcuni servizi di monitoraggio delle aree agricole isolate, i Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno individuato e arrestato un 57enne originario di Zagarolo ma da tempo residente a San Cesareo, già conosciuti alle forze dell'ordine, con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri, appostati nella zona, mentre si stava premurosamente occupando di una rigogliosa piantagione di cannabis indica. La successiva perquisizione della sua villetta ha consentito ai militari di sequestrare anche alcuni proiettili calibro 9 Parabellum e calibro 375 Magnum e reperti di interesse archeologico, tra cui parti di vasi in terracotta, colli di anfore, frammenti di bronzo e parti di fibule risalenti ad un periodo storico che va dal VI sec.a.C. al I sec. d.C.

Il 57enne, che dovrà rispondere anche di detenzione di munizionamento per arma comune e arma da guerra e di ricettazione di reperti archeologici, è stato trattenuto in caserma, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli per il rito direttissimo.

A Zagarolo, i Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato un ragazzo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 10 g di cocaina, banconote di diverso taglio e materiale per il confezionamento. Sempre a Zagarolo, un cittadino polacco è stato, infine, denunciato a piede libero perché trovato con una pianta di marijuana e materiale per il confezionamento.