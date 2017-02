Sorpresa a rubare in una villa: arrestata giovane ladra incinta

Un residente di San Cesareo, nel rincasare presso la propria villa dopo alcune compere effettuate nel centro abitato, si è ritrovato una giovane ragazza nella propria camera da letto intenta a frugare negli armadi: prontamente l’uomo è uscito di casa chiudendo l'intrusa all’interno. Una volta fuori ha chiamato il 112 per far intervenire le forze dell’ordine e bloccare la ladra.

La pattuglia dei carabinieri del Comando Stazione di San Cesareo, immediatamente giunta sul posto, ha così fermato la donna accompagnandola in caserma per gli accertamenti del caso.

La stessa, riferendo di essere in stato interessante, è stata subito trasportata all’ospedale di Palestrina per verificarne le condizioni di salute. La donna è risultata in effetti in stato di gravidanza alla 12esima settimana, ma non ha avuto complicazioni e dopo gli accertamenti di rito è stata dichiarata in stato di arresto e posta ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.