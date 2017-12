Vedette, via vai di auto e droga nascosta sotto le mattonella: notte di spaccio a San Basilio

Una notte come tante. Tra le vie dello spaccio di San Basilio. A scandire i minuti le sirene della Polizia che, nella notte tre il 22 e il 23 dicembre hanno arrestato l'ennesimo pusher, un giovane di 29 anni. Tutto è avvenuto intorno alle 23:30 tra via Luigi Gigliotti e via Carlo Tranfo. Le volanti del Commissariato di zona erano lì, come spesso accade, a sorvegliare il quartiere con particolare attenzione alle piazza di spaccio.

Con il favore del buio il via vai di auto si fa sempre più intenso. A sorvegliare il tutto le vedette, cercando di allertare i pusher in caso di blitz delle forze dell'ordine. L'attenta operazione della Polizia, però, ha eluso il controllo dei sorveglianti dello spaccio. In pochi minuti gli agenti sono riusci a contare tre auto ed altrettante compravendite chiuse.

Un passamano della droga, tutta nascosta sotto la mattonella di condominio di zona. Dopo l'ennesimo affare concluso i poliziotti intervengono fermando pusher. Nascondeva 20 dosi di cocaina e quattro di marijuana. Lo spacciatore, di 29 anni, è stato così fermato e portato in Commissariato in una notte come tante a San Basilio.