Spaccio di cocaina, furti e ristorante "dell'orrore": arresti e denunce a San Basilio

Intensa attività di controllo da parte dei Carabinieri nel quartiere San Basilio. Prevenire e reprimere fenomeni di illegalità e rafforzare la percezione di sicurezza nelle aree periferiche della Capitale: compito e scopo dei militari.

Nell'ambito di tali azioni i Carabinieri della Compagnia Roma Monte Sacro in collaborazione con quelli del Nucleo Radiomobile di Roma, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS, hanno effettuato 3 arresti, denunciato 3 persone e sanzionato 2 attività commerciali.

Spaccio di cocaina a San Basilio: incastrati da agente in borghese

Tre spacciatori, tutti romani, di età compresa tra i 26 e 35 anni, sono stati arrestati all’interno di una piazza di spaccio di via Corinaldo, sopresi a metà “turno di lavoro”, con 2600 euro in contanti e 50 dosi di cocaina.

Nello specifico, uno dei tre pusher ha cercato di vendere una dose di cocaina ad un Carabiniere in borghese, scambiandolo per un “cliente” e si è trovato ammanettato. Con l’arrivo degli altri colleghi, arrivati dopo pochi istanti sul posto, anche gli altri due complici sono stati bloccati all’interno dello stabile.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire il denaro contante e una busta ancora chiusa, contenente le 50 dosi, già pronte per essere vendute e che a fine turno gli avrebbero fatto raddoppiare l’illecito "incasso”.

Motociclo rubato: denunciato presunto responsabile

Nell’ambito dei medesimi controlli, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un 34enne di origini calabresi, poiché ritenuto il responsabile di un furto di un motociclo denunciato rubato la scorsa settimana.

Irregolarità per bar e ristoranti

Nel corso dei mirati controlli agli esercizi pubblici, per la verifica del rispetto delle normative di settore, i Carabinieri hanno controllato 5 attività di cui 2 sono risultate non in regola.

Lavoro in nero a Casal dei Pazzi

Nello specifico, il titolare di un bar di via Casal dei Pazzi è stato sanzionato perché trovato con un dipendente assunto in nero e per la mancata esposizione del cartello degli ingredienti allergeni.

Lavoratori irregolari e carenze igieniche nel ristorante giapponese

Due cittadini cinesi, titolari di un ristorante di cucina giapponese, sono stati entrambi denunciati, perché sprovvisti di un valido permesso di soggiorno e sanzionati per la mancata regolarizzazione di 4 dipendenti, per l’assenza delle indicazioni relative alla tracciabilità dei prodotti e per carenze igienico strutturali.

Sanzioni per violazioni del codice della strada

Nel corso delle operazioni sono state identificate e controllate 110 persone ed eseguiti accertamenti su 64 veicoli, di cui 11 sanzionati per violazioni al codice della strada.