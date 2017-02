San Basilio: spaccio al 'Bar della coltellata', arrestato pensionato pusher

Continuano i controlli della Polizia a San Basilio, nell'area di via Corinaldo conosciuta come il 'Bar della coltellata', dove gli agenti hanno effettuato dei servizi straordinari di controlli del territorio.

LA DROGA - In un blitz nel del popoloso quartiere tiburtino sono stati trovati 230 grammi tra cocaina ed hashish nascosta nei tubi delle ringhiere condominiali. Durante la stessa operazione è stato arrestato anche un pensionato romano che spacciava cocaina seduto fuori da un bar.

ALTRI ARRESTI - Altri 4 pusher, in diverse operazioni, sono poi stati arrestati dagli agenti dei commissariati Celio, San Lorenzo e Torpignattara. Una trousse e 2 paia di occhiali è il bottino di un furto su auto che ha portato in manette infine due ragazzi romani di 33 e 20 anni. Ad operare in questa circostanza gli agenti del reparto volanti e del commissariato Monteverde.

Sono invece due gli arresti "al femminile" con l'esecuzione di 2 mandati di cattura. Una ragazza romena di 35 anni è stata condotta nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, mentre una giovane di origini rom, ricercata per 2 distinti provvedimenti, è stata accompagnata a Casal del Marmo.