San Basilio, sgominata una piazza di spaccio: in manette quattro persone

Un corriere, una vedetta, un pusher ed un cassiere. Quattro persone, per gestire la piazza di spaccio in via Corinaldo, zona San Basilio. Tutti finiti in manette, grazie all’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro.

I ruoli della banda

Insospettiti dal via vai di giovani e tossicodipendenti, gli uomini dell’Arma avevano iniziato un’attività investigativa in borghese. Così facendo, effettuati i dovuti appostamenti, i militari sono riusciti ad individuare i ruoli dei quattro uomini, due romani e due romeni di età compresa atra i 19 ed ai 32 anni. Quest’ultimo, romano con precedenti, forniva di dosì già pronte allo spaccio al più giovane della compagnia, di nazionalità romena. Era lui il pusher incaricato di cedere gli stupefacenti ai clienti. L’altro cittadino romeno, di 23 anni, passava poi ad incassare. Tutto sotto lo sguardo vigile del quarto complice,la vedetta,, un romano di 26 anni.

Tutti in manette

Nel pomeriggio di sabato 22 luglio i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro hanno bloccato i malviventi. In loro possesso avevano dosi di cocaina e marijuana e diverse centinaia di euro, provento dell'attivita' illecita. Gli arrestati, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.