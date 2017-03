San Basilio: patenti e carte di credito pronte all'uso, scoperta fabbrica del falso

Una vera e propria fabbrica del falso. E' quello che la Polizia Stradale ha scoperto nel quartiere di San Basilio, all'interno dell'abitazione di un incensurato romano di 67 anni.

Lì è stata ritrovata infatti una borsa contenente tutta l'attrezzatura per "ripulire" le auto rubate, che garantiva alle vetture una "nuova identità".

All'interno della valigetta marrone, ben nascosta dietro una poltrona, vi erano 6 carte d'identità e 15 patenti in bianco, 10 patenti rubate, 25 certificati di proprietà di veicoli, 80 tra carte di credito e bancomat in bianco ma anche 750 marche da bollo telematiche pronte per l'uso.

Un vero e proprio "strumentario della falsificazione", dove sono state trovate, avvolte in un involucro, anche 15 chiavi vergini da riprogrammare. Il 67enne è stato denunciato per ricettazione, mentre il materiale è stato sequestrato.