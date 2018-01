Droga nascosta nel contatore del condominio: pusher in manette

Controlli serrati nel quartiere San Basilio dove le attività dei Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, in collaborazione con quelli del Nucleo Radiomobile di Roma e della Compagnia Impiego Operativo dell’ 8° Reggimento Lazio, hanno portato all’arresto di due persone e al sequestro di dosi di droga occultate, in parte, anche in un androne condominiale.

Droga nascosta nell'androne condominiale

Nei pressi di un condominio, un 22enne romano è stato sorpreso a cedere dosi di cocaina ad un giovane ed è stato bloccato. Nell’androne del palazzo i Carabinieri hanno rinvenuto dosi di marijuana occultate in un vano-contatore, mentre nell’abitazione del pusher sono state trovate altre dosi di cocaina e hashish, oltre a circa 600 euro, provento dello spaccio.

Arrestato 46enne: deve scontare 10 anni

I Carabinieri hanno anche arrestato un 46enne, originario di Bari, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma. Dovrà scontare una condanna di 10 mesi in carcere a Rebibbia.

Perquisizioni e controlli nella notte

Nel corso della notte, i Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni e posti di controllo che hanno permesso di identificare 80 persone e effettuare accertamenti su 55 veicoli. Infine, 10 giovani, trovati in possesso di dosi di stupefacente, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma quali assuntori.