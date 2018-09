Geyser a San Basilio: si rompe conduttura idrica vicino una scuola

Un 'geyser' a San Basilio. E' succusso oggi 12 settembre tra via Fiuminata e via Fabriano, per le strade trafficate per l'inizio della scuola. Sul posto già al lavoro gli operai per riparare i danni dovuti evidentemente al guasto di una tubatura.

Copiosa la perdita d'acqua. Il danno a pochi metri da una scuola paritaria nel giorno in cui i bambini sono rientrati in classe. Complice il geyser, il traffico è decisamente aumentato.