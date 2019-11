Box auto e negozio di parrucchiere: scovate due basi dello spaccio

Un box auto ed un negozio di parrucchiere usate come basi di spaccio e scovate dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio. Il primo era utilizzato da una coppia: i due arrivano all'ingresso con la propria macchina, azionavano un telecomando per accedere al box, dove stazionavano pe alcuni minuti. Una volta usciti andavano a fare le consegne ai vari clienti in zona Talenti e Conca d'Oro.

Movimenti osservati per diversi giorni dai poliziotti fino ad intervenire. Fermati i due, dopo l'ultimo accesso e consegna, sono stati identificati per un 28enne residente in provincia di Rieti e con precedenti di polizia per stupefacenti e la ragazza, di 26 anni a Ponzano Romano.

Entrati nel box, anche con l'ausilio della squadra cinofili della Questura di Roma hanno rinvenuto e sequestrato 20 involucri contenenti "neve", 615 euro in contanti, materiale per il confezionamento.

I due portati nelle camere di sicurezza della Questura sono stati poi accompagnati alla direttissima: convalidato l'arresto e condannati a 1 anno e due mesi con pena sospesa e a pagare 3 mila euro di multa ciascuno.

La seconda base, quando il negozio era chiuso, accoglieva i "clienti". Anche in questo caso i poliziotti di San Basilio dopo alcuni servizi hanno deciso di fargli visita. Controllato, nella manica di un giacca aveva una busta di plastica con al suo interno 80 involucri di cocaina suddivisi in 90 dosi.