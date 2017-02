Cronaca San Basilio / Via Pievebovigliana

San Basilio: in casa nascosta droga pronta per lo spaccio, arrestati

Due persone sono finite in manette, al termine di un'attività antidroga eseguita dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro nel quartiere San Basilio. I blitz in via Sirolo e via Pievebovigliana