Salvini in piazza contro lo Ius Soli, Movimenti in protesta controllati dalla polizia

In piazza Santi Apostoli Matteo Salvini e centinaia di persone provenienti da tutta Italia per dire "NoIusSoli", in via delle Vergini i Movimenti per la casa e gli antirazzisti romani in protesta contro il leader della Lega, con i manifestanti fermati dalla polizia che ha blindato la piazza del Centro Storico di Roma interrompendo la "manifestazione non preavvisata". Lasciati a piazza Venezia i partecipanti al comizio autorizzato hanno riempito con il passare delle ore la piazza dove è in corso di svolgimento la manifestazione autorizzata "Prima gli Italiani".

Salvini in piazza Santi Apostoli

La manifestazione di Matteo Salvini "No Ius Soli. Prima gli Italiani", è documentata in diretta twtter dallo stesso leader della Lega. "Qui Roma, piazza Santi Apostoli ancora in riempimento, pullman in arrivo da tutta Italia! GRAZIE!" Ed ancora: "Tanta bellissima gente ora a #Roma, italiani che non si arrendono! Mandiamo a casa la sinistra delle tasse ed dell'invasione clandestina".

Tanta bellissima gente ora a #Roma, italiani che non si arrendono!

Mandiamo a casa la sinistra delle tasse ed dell'invasione clandestina! #primaglitaliani > Live tra poco su: https://t.co/69OdhkI2d3 pic.twitter.com/yMcdaCEEKx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 10, 2017

Movimenti in via delle Vergini

A fare da contraltare alla manifestazione di Matteo Salvini i Movimenti romani, che documentano l'altro lato della "barricata" sempre sul canale twitter dei Blocchi Precari Metropolitani: "Piazza Ss. Apostoli blindata per l'arrivo del provocatore @matteosalvinimi. Transenne, blindati e un idrante bloccano tutti gli accessi. La #RomaMeticcia chiama la città antirazzista e solidale a raggiungere la piazza". Ed ancora: "Piazza Ss. Apostoli blindata per questa farsa di @matteosalvinimi. Roma ti schifa! #maiconsalvini #odiolalega".

Polizia in reparto antisommossa

Massiccio il dispiegamento delle forze dell'ordine, con la polizia a controllare la situazione ad a controllare gli accessi alla piazza. Come comunica la Questura di Roma contestualmente alla manifestazione di Salvini "si sta svolgendo una manifestazione non preavvisata in via delle Vergini da parte dei movimenti di lotta per la casa. A lavoro la Polizia Scientifica che sta documentando lo svolgimento di quest’ultima iniziativa".