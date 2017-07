In braccio ai genitori privo di sensi, agenti salvano la vita a neonato di 7 giorni

Non hanno perso tempo, i due agenti della Polizia di Stato che, ieri sera, pattugliando le strade della Magliana, si sono trovati di fronte una coppia disperata di giovanissimi romeni, residenti in una baraccopoli, con in braccio un neonato di pochi giorni che respirava a fatica.

Auto della polizia a sirene spiegate

A quel punto, hanno fatto salire tutti sull’auto di servizio ed è iniziata così, la corsa verso il più vicino pronto soccorso pediatrico "a sirene spiegate".

Problemi di respirazione

Durante il seppur breve trasporto le condizioni del neonato sono però peggiorate; gli agenti, avendo notato che il bambino era esageratamente coperto, convincevano i giovani genitori a mantenerlo in posizione orizzontale e a liberarlo da vestiti e coperte, così che, dopo pochi secondi l’infante riprendeva, seppur sempre a fatica, a respirare.

Neonato in salvo al pronto soccorso

Quando la pattuglia del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, è giunta al pronto soccorso il piccolo era "reattivo" ed è stato ricoverato per accertamenti.