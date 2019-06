Fiumicino, natante in avaria con a bordo 7 persone: intervengono Capitaneria di porto e polizia

Un'avaria al timone e l'impossibilità di effettuare qualunque manovra. Ad aggravare la situazione, le condizioni del mare in progressivo peggioramento con l'avvicinarsi della sera. E' così che per un natante di circa 7 metri, partito dal comune di Fiumicino, è stato necessario l'intervento della sala operativa della Capitaneria di porto di Roma e di una squadra nautica della polizia del comune del litorale romano. A bordo, 7 persone tra cui un minore.

La richiesta di soccorso via radio è scattata alle 17,30 di ieri. La Sala operativa della Capitaneria ha inviato una motovedetta 'classe 800' supportata da un'unità della squadra nautica della polizia di Fiumicino, già presente in quella zona di mare. Il mezzo è stato assistito fino all'arrivo al porto di Ostia dove le sette persone, tutte in buono stato di salute, sono sbarcate.