Castel Porziano: imbarcano acqua nel gommone, recuperati 15 diportisti

Bloccati nel gommone che imbarcava acqua. E' accaduto poco prima delle 20:00 di mercoledì 4 settembre quando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma ha ricevuto via telefono una richiesta di soccorso per un gommone di 7,60 metri di lunghezza con a bordo 15 persone, che, a circa un miglio nautico antistante Castel Porziano, si sono trovate in difficoltà perché imbarcavano acqua.

La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma ha inviato in zona la dipendente motovedetta CP 836 che, giunti sul posto hanno proceduto a trasbordare le 15 persone in buono stato di salute sulla dipendente motovedetta.

Le persone sono state portate in sicurezza nel porto turistico di Ostia.