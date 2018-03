Circo Massimo: gheppio stremato dal freddo e dalla fame, salvato dalla polizia locale

Stremato dal freddo di "Burian" e dalla fame: così alcuni agenti del vicino gruppo Centro della Polizia Locale hanno oggi trovato, intorno alle 10:00, un bellissimo esemplare di gheppio femmina adulto, dopo che alcuni passanti avevano segnalato la presenza "anomala" al Circo Massimo.

Gheppio salvato al Circo Massimo

Il rapace, spaventato, è stato rintracciato poco dopo proprio in via dei Cerchi, nascosto tra i veicoli parcheggiati: sarebbe stato probabilmente ucciso da altri predatori o finito sotto un'auto, se non fosse stato raccolto dagli agenti.

Affidato alla Lipu

Prelevato con tutte le cautele del caso, l'animale è stato dapprima ospitato presso gli uffici di via della Greca, e poi trasportato presso la sede della Lipu, vicino al Bioparco, dove resterà in cura dei veterinari fino alla completa guarigione.