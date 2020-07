Rischia di annegare in mare, carabiniere lo salva: "Appena ho sentito le grida dei bagnanti mi sono tuffato"

"Ho sentito le grida dei bagnanti, erano decine. Ho visto qualcuno entrare in acqua e poi ho capito cosa stava accadendo così ho agito". E quell'azione è valsa una vita, quella salvata ad un 57enne romano nel pomeriggio di domenica 5 luglio a Focene. L'eroe per un giorno è Marco Casagrande, Brigadiere dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, libero dal servizio che ieri sera verso le 18, ha salvato in mare un uomo che stava per annegare.

A raccontare i fatti a RomaToday è lo stesso Casagrande: "Ero in spiaggia vicino a dove è successo il fatto. Le urla delle persone in spiaggia si sentivano da metri di distanza". Il mare mosso e gli scogli, infatti, avevano reso difficile la nuotata per un uomo che, col passare dei minuti e ormai stremato stava per affogare".

"Ho visto un bagnino entrare in acqua, ma il pattino di è capovolto poco dopo. Un secondo addetto al salvataggio, invece, è stato respinto indietro dalle onde e così mi sono messo la muta che avevo in cabina e mi sono fiondato in mare". Il Brigadiere Casagrande, infatti, è un appassionato di subacquea e fa immersioni.

Nel frattempo, mentre il militare stava per entrare in acqua per sfidare le onde un terzo bagnino riusciva a raggiungere il 57enne ormai allo stremo. Per entrambi, però, la veemenza del mare era però troppo forte."Li ho raggiunti e li ho trovati senza energie, il 57enne era rimasto anche ferito dagli scogli. Il bagnino quando mi ha visto arrivare ha tirato un sospiro di sollievo e l'uomo che rischiava di annegare pure".

Il Carabiniere con uno dei bagnini è riuscito così a portare a riva l'uomo che, visibilmente provato, ha preferito tornare a casa e non andare in ospedale. Una storia a lieto fine nella spiaggia libera di Focene.