Scivola sul ghiaccio in montagna a causa del forte vento, recuperato escursionista

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di sabato nel territorio del comune di Ascrea, in provincia di Rieti, per soccorrere un escursionista infortunatosi in seguito ad una caduta.

L'uomo, di 56 anni e residente a Ciampino, era impegnato con un amico in un'escursione verso la vetta del Monte Navegna quando, a causa del forte vento, ha perso l'equilibrio ed è scivolato su un tratto ghiacciato procurandosi un trauma alla caviglia.

Sul posto sono giunti gli operatori del Soccorso Alpino della stazione di Rieti che hanno provveduto a stabilizzare l'infortunato e a trasportarlo a spalle con una barella portantina fino ad una strada sterrata dove era presente un mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino. L'uomo è quindi stato consegnato ad un'ambulanza del 118.