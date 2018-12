Litiga con l'ex e si getta dal balcone, salvata dalla polizia

L'hanno letteralmente presa per le gambe dopo che si era gettata dal balcone della propria abitazione. Il salvataggio è avvenuto venerdì mattina in un appartamento sul litorale romano. A tentare il suicidio una donna romana di 38 anni. L'allerta al 112 intorno alle 11:00 di venerdì 28 dicembre per una "lite in famiglia".

Intervenute sul posto le autoradio del commissariato del Comune portuale e le volanti della Questura di Roma hanno trovato la donna in casa in forte stato d'agitazione. Nonostante i poliziotti abbiano provato a rassicurarla la donna, con un gesto repentino, è corsa fuori dal balcone ed ha provato a gettarsi dallo stesso.

Solamente il sangue freddo di un agente è riuscito a scongiurare il peggio, con la 38enne letteralmente presa per le gambe. Aiutato dal collega, i due poliziotti l'hanno tirata dentro mettendola in sicurezza. Chiamata l'ambulanza del 118 la donna è stata quindi trasportata all'ospedale Grassi di Ostia per accertamenti.