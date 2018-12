Colto da crisi epilettica su ponte Mazzini viene soccorso dai soldati dell'Esercito

Lo hanno notato riverso in terra in preda a delle crisi epilettiche. A salvargli la vita i militari dell'Esercito Italiano in transito alle 12:30 di oggi, lunedì 10 dicembre, su ponte Giuseppe Mazzini, in Centro Storico. In particolare sono stati i soldati della Brigata Granatieri, impegnati a Roma nell'Operazione Strade Sicure, ad avvistare l'uomo colto da malore.

Fermatisi a prestare i primi soccorsi all'uomo, i soldati hanno quindi contattato il NUE 112 richiedendo l'intervento dell'ambulanza. Sul posto sono poi arrivati anche gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Affidato alle cure del personale medico dell'ambulanza l'uomo, un 46enne italiano, è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito.